OOG Radio-dj ook op Radio Veronica te horen

nieuws

Bron foto: Elin Stil

OOG Radio-dj Sander Schrik is sinds dit weekend ook te horen op Radio Veronica. Schrik presenteerde tijdens het Pinksterweekend het programma ‘Goud van Oud’.

De radiomaker uit Haren maakt al vele jaren radioprogramma’s voor OOG. In de huidig programmering is hij iedere zaterdagochtend tussen 07.00 en 09.00 uur te horen. In het verleden was hij ook te horen op Radio Decibel en Kink FM. De afgelopen jaren is hij vooral bekend geworden als commentator van kickboksen op televisie bij Veronica en Mixed Martial Arts-wedstrijden op Spike.

Schrik was zaterdag voor het eerst te horen op Radio Veronica. Op de beide Pinksterdagen was hij tussen 13.00 en 17.00 uur te horen als invaller van Marisa Heutink. Schrik laat in een reactie weten erg blij te zijn om programma’s op Radio Veronica te mogen presenteren. “Het was een erg mooi weekend.”