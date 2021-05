Onschadelijk maken antitankmijn zorgt voor ‘aardbeving’

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Volgens seismologische gegevens heeft er in de stad Groningen zaterdagavond een aardbeving van 0.8 op de schaal van Richter plaatsgevonden. Uit onderzoek blijkt echter dat het niet om een aardbeving ging maar om het onschadelijk maken van een antitankmijn.

Het explosief werd in de middag gevonden in het Reitdiep nabij de Plantsoenbrug. Medewerkers van de gemeente Groningen waren het Reitdiep aan het schoonmaken waarbij ze onder andere fietsen uit het water haalden. Tijdens deze werkzaamheden stuitte men op de antitankmijn. De Explosieven Opruimingsdienst van Defensie kwam naar Groningen, stelde de mijn veilig en liet het vervolgens gecontroleerd tot ontploffing brengen op het Driebond-terrein.

Uit gegevens van het KNMI blijkt dat er zaterdagavond om 19.43 uur een aardbeving plaatsvond met een kracht van 0.8. Als epicentrum wordt het oostelijk gedeelde van de stad aangewezen, omgeving Driebondsweg. Het tijdstip is precies hetzelfde tijdstip waarop de antitankmijn tot ontploffing werd gebracht. Dit gebeurde nadat er eerst met een kraanmachine een gat van twee meter diepte was gegraven. Hier werd het explosief ingelegd waarna het bedekt werd met aarde. Het tot ontploffing brengen is vervolgens geregistreerd door seismologische sensoren. Het Driebond-terrein wordt vaker gebruikt voor het onschadelijk maken van explosieven of gevaarlijke stoffen.

Naar alle waarschijnlijkheid ging het om een explosief uit de Tweede Wereldoorlog. Vermoedelijk betrof het een Tellermine 29 van Duitse makelij. Het wapen was bedoeld om voertuigen, inclusief tanks en andere pantservoertuigen, te vernietigen.