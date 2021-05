Online bevrijdingsfestival groot succes

Het alternatieve bevrijdingsfestival van afgelopen woensdag is een groot succes gebleken.

De organisatie heeft veel positieve reacties ontvangen.

Vanwege de coronacrisis kon een fysiek festival niet plaatsvinden. Daarom werd er online een negen uur durende livestream uitgezonden. De productie was volledig coronaproof doordat er vaak werd getest.

Directeur van het festival Ebel Jan van Dijk is blij met het resultaat. “We waren al een week bezig in onze coronabubbel en dat heeft geleid tot deze prachtige productie.”

Henri Haan was één van de presentatoren en ook hij vond het een geslaagd evenement. “In deze tijd is het moeilijk om dezelfde sfeer als bevrijdingsdag te creëren. Als je dan mensen op deze manier iets kan bieden dan denk ik dat wij daar als beste van Nederland in Geslaagd zijn.”