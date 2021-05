Online beursvloer voor ondernemers in Haren en Tynaarlo

nieuws

foto: Mirjam Theissen

De Haren-Tynaarlose Uitdaging houdt op woensdag 9 juni van 16.30 tot 17.00 een online beursvloer voor plaatselijke ondernemers. Zij kunnen elkaar op allerlei manieren helpen.

De Haren-Tynaarlose Uitdaging is een ondernemersnetwerk dat maatschappelijk betrokken ondernemers in Haren en de gemeente Tynaarlo steunt. Tijdens de online beursvloer kunnen verenigingen, stichtingen, maatschappelijke initiatieven, ondernemers en professionals kosteloos via korte pitchpresentaties hun wensen en aanbod om de lokale samenleving te versterken, kenbaar maken.

Tijdens de beursvloer verbindt De Uitdaging deelnemers die elkaar willen helpen met materialen, menskracht, faciliteiten en netwerkcontacten. De vorige beursvloer vond vorig jaar nog live plaats. Er waren 120 deelnemers ,die samen honderd matches maakten. Ditmaal is de beursvloer dus online. Volgens de organisatie kan de samenleving dit jaar wel een extra steuntje in de rug gebruiken.