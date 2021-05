Onderzoekers RUG dragen bij aan nieuw model in zoektocht naar buitenaards leven

nieuws

Foto: European Southern Observatory (CC BY 2.0)

Wetenschappers van SRON, VU en de RUG hebben een model ontwikkeld, waarmee kan worden voorspeld of er op een planeet buiten ons zonnestelsel een zogenaamde ‘koolstofcyclus’ aanwezig is.

Zo’n cyclus zorgt voor minder temperatuurveranderingen op een planeet, waardoor leven mogelijk makkelijker kan ontstaan.

Het model is nodig, omdat er geen telescoop op en rond de aarde is die foto’s kan maken van de daadwerkelijke atmosfeer van een ‘exoplaneet’, een planeet buiten het zonnestelsel. Het model maakt daarom gebruikt van licht van sterren, wat door de atmosfeer heen reist en daarmee een informatiespoor over de atmosfeer achterlaat.

Deze informatie wordt vervolgens gekoppeld aan de bekende massa en het volume van de planeet. Deze combinatie voorspelt onder andere of een planeet aardplaten heeft, waardoor de CO2 in de atmosfeer wordt ‘uitgewisseld’ door sedimentatie en vulkanisme.

“We weten niet of er überhaupt andere planeten zijn met aardplaten en een koolstofcyclus”, zegt Mark Oosterloo, hoofdonderzoeker, op de website van de RUG. “In ons Zonnestelsel is de Aarde de enige planeet waar we een koolstofcyclus aantreffen. We hopen dat ons model kan bijdragen aan de ontdekking van een exoplaneet met koolstofcyclus, en dus mogelijk leven.”