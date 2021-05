Onderzoek: “App CoronaMelder heeft een klein maar merkbaar effect”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De app CoronaMelder die sinds oktober gedownload kan worden heeft een kleine maar merkbare toegevoegde waarde bij het opsporen van coronabesmettingen. Dat blijkt uit een tussentijdse evaluatie van de Erasmus Universiteit.

Volgens onderzoekers van de universiteit worden er met behulp van de applicatie meer mensen sneller gevonden die contact hebben gehad met iemand die positief getest is. De CoronaMelder heeft ook geholpen om het reproductiegetal te verminderen met 0,3 procent. Het testen, het bron- en contactonderzoek en de app hebben samen het R-getal met 12,7 procent kunnen drukken.

Sinds de invoering van de CoronaMelder, in de herfst van vorig jaar, zijn er meer dan 14.000 besmettingen opgespoord dankzij een melding. De verwachting van de onderzoekers is dat de app meer toe gaat voegen nu de samenleving heropent, omdat er meer kans is dat mensen in de buurt van mogelijke besmette mensen komen. In totaal hebben ongeveer drie miljoen mensen de app geïnstalleerd staan.