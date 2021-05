Onderzoek: “78% inwoners Noorden vindt eigen luchthaven belangrijk”

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Uit onderzoek is gebleken dat 78 procent van de inwoners van Noord-Nederland het belangrijk vindt om een eigen luchthaven te hebben. Dat is zondagavond bekend gemaakt.

Het onderzoek is een initiatief van de Stichting Vrienden Groningen Airport Eelde. Afgelopen voorjaar werd in samenwerking met de Hanzehogeschool een publieksenquête uitgezet. Uit de resultaten blijkt dat het overgrote deel van de respondenten positief is over de luchthaven. Een grote meerderheid van 78% geeft aan dat het belangrijk is dat het Noorden een luchthaven heeft, ook indien er vanuit de overheid investeringen voor nodig zijn. Tachtig procent geeft aan dat men de luchthaven van maatschappelijk belang vindt voor Noord-Nederland. De Stichting Vrienden Groningen Airport Eelde stelt op basis van deze resultaten dat er een groot draagvlak is voor het behoud van de regionale luchthaven.

De huidige strategie van Groningen Airport Eelde is gericht op een verbreding van de maatschappelijke dienstverlening. Naast vluchten naar leisurebestemmingen en voor de regio strategische bestemmingen gaat het om vrachtvluchten die passend zijn voor de regio, onderhoud van toestellen en innovatie en duurzaamheid. “Dit sluit goed aan bij het onderzoek aangezien meer dan driekwart van de respondenten groei en investeringen steunt, terwijl maar liefst 90% vindt dat de luchthaven moet investeren in duurzame projecten”, schrijft de stichting.

De enquête is in totaal door 2.823 mensen ingevuld. Van hen komen er 2.511 uit de drie noordelijke provincies. Het rapport kan bestudeerd worden via deze link.