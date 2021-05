Onderwijsbonden: “Niet aan het werk op onveilige school”

nieuws

Leraren en onderwijsondersteunend personeel die zich onveilig voelen omdat een school de corona-veiligheidsmaatregelen niet kan garanderen moeten een beroep doen op de Arbowet. Die oproep doen de gezamenlijke onderwijsbonden zaterdag.

Demissionair minister Arie Slob (ChristenUnie) van Onderwijs besloot vorige week dat de middelbare scholen vanaf 31 mei weer volledig open mogen. Vanaf 7 juni moeten alle scholen weer open zijn. Bij het besluit volgt de minister het advies van het Outbreak Management Team, het OMT dat het verantwoord vindt dat alle leerlingen weer gezamenlijk naar school kunnen. Wel stelt het OMT dat openstelling alleen veilig is als leerlingen twee keer per week onder begeleiding worden getest. Gebeurt dit niet, dan zal dit leiden tot meer besmettingen, zo is de voorspelling van het OMT.

Zorgen over gezondheid

De onderwijsbonden vinden dat scholen nauwelijks kunnen garanderen dat leerlingen zich twee keer per week laten testen. “Veel werknemers in het onderwijs maken zich daarom zorgen over hun gezondheid”, zegt Henrik de Moel van onderwijsvakbond AOb. “Zeker nu nog lang niet iedereen aan de beurt is geweest voor zelfs maar de eerste vaccinatie.” De bonden roepen leden op die zich zorgen maken om collectief actie te ondernemen en daarbij de medezeggenschapsraad, de MR, te betrekken. “Bij die actie staat centraal dat er een beroep kan worden gedaan op de Arbowet. Want de beslissing van het kabinet kan nooit boven het feit gaan dat de werkgever wettelijk verplicht is om te zorgen voor een veilige werkplek.”

‘Onveilige situatie’

Volgens de bonden is er sprake van een onveilige situatie wanneer een school niet een gedegen plan heeft om iedereen twee keer per week te testen, als er geen goed zicht is of de testen worden uitgevoerd of als de ventilatie van schoollokalen niet op orde is. Als er niet wordt voldaan aan dit soort voorwaarden is er volgens de bonden sprake van een ‘onveilige situatie zoals bedoeld in artikel 28 van de Arbowet’. De werknemer kan daarop laten weten zijn of haar werkzaamheden op de schoollocatie ‘voor de duur van deze onveilige situatie te onderbreken’.

“Het is heel jammer dat we deze stappen moeten nemen”, vult De Moel aan. “Iedereen, leerlingen en leraren, wil het liefst zo snel mogelijk weer allemaal naar school. Maar het moet wel veilig gebeuren, want het virus waart nog steeds rond. En die veiligheid is absoluut niet gewaarborgd als er niet aan de voorwaarden van het OMT wordt voldaan.” De onderwijsbonden beraden zich ondertussen op verdere juridische stappen. “Ik hoop niet dat die nodig zijn. Maar als het moet dan doen we het zeker. Onze leden mogen van hun vakbonden verwachten dat die voor hun belangen en gezondheid opkomen.”