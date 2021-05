“Onderhoud bruggen zoveel mogelijk in de winter uitvoeren”

nieuws

Foto: Ben Guldenaar

De provincie Groningen moet het onderhoud aan de bruggen bij vaarwater zoveel mogelijk in de winter uitvoeren. Dat vindt de statenfractie van de VVD.

Als het onderhoudt ’s winters plaatsvindt hoeft de pleziervaart hier geen hinder van te ondervinden. “De pleziervaart heeft veel potentie in Groningen,” zegt statenlid Nico Bakker. “Het is een fantastische kans voor onze toeristische sector. Dan moet je niet in het hoogseizoen aan je bruggen gaan sleutelen.”

De VVD-fractie hoopt dat de provincie de onderhoudsplanning nog kan aanpassen en dat ze de vaarrecreatie ook in het nieuwe toerismebeleid gaat stimuleren.