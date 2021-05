Ondergrondse container vat vlam aan Stationsstraat

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De Groninger brandweer moest maandagavond in actie komen aan de Stationsstraat in de Groningse binnenstad waar een ondergrondse container vlam had gevat. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding van de brand kwam rond 21.15 uur binnen waarop een tankautospuit ter plaatse werd gestuurd. “Het gaat om een container die flink staat te roken”, meldt Wind. “De brandweer was snel aanwezig. Zij hebben de container geopend waarna ze een slang lagedruk hebben afgelegd. Daarmee hebben ze de container vol laten lopen met water. Binnen een half uur kon men weer terugkeren naar de kazerne.”

Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan.