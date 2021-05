Ondanks versoepelingen blijft Noordlarens restaurant gesloten voor diner

Vanaf aankomend weekend mag er in de horeca weer binnen gegeten en gedronken worden, uiterlijk tot 22.00 uur. Het restaurant van Herberg De Blankehoeve in Noordlaren houdt de deuren ’s avonds voorlopig dicht.



‘We hebben er door corona lang over na kunnen denken. Vanaf 18.00 uur laten we het voortaan aan onze collega’s in de buurt over om diner te serveren,’ zegt eigenaar Kiek Busquet.

Naast een restaurant, biedt De Blankehoeve namelijk ook een woonplek en dagbesteding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. ‘We werken hier met een combinatie van horeca en zorg. Als we èn overdag, èn ’s avonds open gaan geeft dat te veel druk op de zorg.’

Vóór corona konden volgens Busquet binnen zo’n honderd mensen dineren en buiten nog eens 150. Ook het personeelstekort in de horeca is voor Busquet een reden om die dinerservice in ieder geval voorlopig achterwege te laten.

Overdag is het terras wel gewoon geopend voor lunch. En binnenkort is dus ook het inpandige restaurant weer beschikbaar voor de middaghap. Kok Scharlotte Broekhuizen kan niet wachten. ‘De zomer komt eraan. Eindelijk mogen we weer. Het wordt een feestje.’