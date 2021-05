Ondanks sterke stijging heeft Groningen weinig bierbrouwers

nieuws

Foto: Pixabay

Ondanks het feit dat het aantal bierbrouwerijen in de provincie Groningen in de afgelopen vijf jaar is gestegen van zestien naar achtentwintig vestigingen, bungelt Groningen nog steeds onderaan de Nederlandse ladder.

Groningen staat vierde van onderen als men kijkt naar het aantal bierbrouwerijen per honderdduizend inwoners. In Drenthe, Zuid-Holland en Flevoland treft men het kleinste aantal brouwerijen per inwoner aan.

Ook nam het aantal brouwerijen, ondanks de verdubbeling van het aantal, slechts weinig toe in Groningen ten opzichte van andere landsdelen. Noord-Brabant spant de kroon, waar het aantal bierbrouwers met 196 procent steeg.

Toch stellen de Kamer van Koophandel (de bron voor deze cijfers) en Craft Brouwers dat er meer groei mogelijk is. “Door de toenemende vraag naar lokale producten is het aantal brouwerijen enorm gestegen. Veel brouwerijen halen het overgrote deel van hun omzet dan ook in een straal van 25 kilometer van het bedrijf”, zo laat Jitze Vellenga, verenigingsmanager van Craft Brouwers Nederland optekenen bij de KvK. “De handel in lokale bieren zou veel groter kunnen zijn. Daar is nog veel winst te behalen. Vanwege regelgeving is het voor kleine brouwerijen vaak niet te doen om naar bijvoorbeeld Duitsland te exporteren. Europese regelgeving zou kunnen helpen.”