OMT: “Volledig openen middelbare scholen kan gevolgen hebben voor zomervakanties”

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het volledig heropenen van middelbare scholen kan gevolgen hebben voor de aanstaande zomervakanties. Daarvoor waarschuwt het Outbreak Management Team, het OMT, zo valt te lezen in het nieuwste kabinetsadvies.

Afgelopen zaterdag maakte demissionair minister Arie Slob (ChristenUnie) van Onderwijs bekend dat de anderhalvemetermaatregel op middelbare scholen vanaf 31 mei komt te vervallen. Scholen mogen vanaf deze datum volledig open, vanaf 7 juni moeten alle scholen open. De beslissing van Slob gebeurde op advies van het OMT. Hetzelfde OMT laat maandagavond weten dat het volledig heropenen niet zonder risico is. Sinds maart is er namelijk een toename te zien van het aantal besmettingen onder middelbare scholieren. Als die stijging doorzet kan dit ‘negatieve gevolgen’ hebben voor geplande vakanties in de zomer.

Tweehonderd clusters ontdekt

Uit cijfers blijkt dat sinds de heropening van de scholen in maart er in de periode tot eind april tweehonderd clusters zijn ontdekt op scholen. Dit gebeurde in de oude situatie met halve klassen en op anderhalve meter afstand. Als leerlingen positief testen dan zullen ze eerder hun ouders besmetten wat negatieve gevolgen kan hebben voor vakanties, zegt het OMT. Daarnaast zullen leerlingen ziek thuis blijven wat slecht uit komt omdat er in de laatste weken voor de vakantie op veel scholen toetsweken gepland staan.

Alleen openen met zelftest

Het OMT schrijft in haar nieuwste advies dat de geplande opening ‘alléén kan worden doorgevoerd als alle leerlingen twee keer per week onder begeleiding een zelftest uitvoeren’. De praktijk is echter weerbarstiger omdat de zelftest niet verplicht is. Daarnaast hebben leerlingen tot zestien jaar toestemming nodig van beide ouders om de test uit te voeren. Het OMT laat verder weten dat men een positief advies gegeven heeft om de scholen volledig te heropenen omdat dit beter is voor de leerlingen.

Twijfels

Afgelopen weekend liet onderwijsvakbond AOb al weten haar twijfels te hebben. Bij de vakbond zijn verschillende telefoontjes en mailtjes binnengekomen van leraren die zich zorgen maken. Schooldirecteur Albert Noord van het Harens Lyceum liet weten er met een dubbel gevoel in te staan. “Voor de leerlingen is het fijn dat ze weer volledig naar school kunnen gaan. Aan de andere kant hebben we op dit moment een mooi ritme te pakken met een combinatie van fysiek en online onderwijs. Daarnaast zien we dat veel docenten en onderwijsondersteunend personeel nog niet zijn gevaccineerd. De vaccinatiegraad op onze school ligt nog niet zo hoog, hoewel ik verwacht dat hier de komende weken wel flinke stappen in gemaakt gaan worden. Maar toch zie je dat het nieuws voor onrust zorgt. Dus als je alles bij elkaar optelt, dan sta ik er gewoon dubbel in.”