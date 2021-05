Ollongren bezoekt nieuwbouwwoningen aan Hamplaats in Ten Boer

nieuws

Foto: Ministerie BKZ

Minister Kajsa Ollongren was maandagochtend op bezoek in Ten Boer. Ze sprak met de bewoners van de Hamplaats, een nieuwbouwproject voor mensen met aardbevingsschade aan hun woningen.

De huizen werden eind februari opgeleverd, maar konden niet meteen de goedkeuring wegdragen van de bewoners. De bouw van de huizen werd geplaagd door maandenlange vertraging in de oplevering. Toen het moment eenmaal daar was, was het gebied om de woningen heen nog lang niet af en moesten de bewoners hun huizen en tuinen inrichten in een modderig en zompig terrein.

Ook het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Klimaat herkent dat het sloop- en bouwproces ‘wat ups en downs kende’. Maar het resultaat mag er zijn, aldus het ministerie. De bewindsvrouw bracht daarom bloembollen mee voor de bewoners, zodat ze de kale omgeving wat kunnen opfleuren.

Foto: Ministerie BKZ