Noordelijk Scheepvaartmuseum pakt uit met werken van De Ploeg

De tjalk ‘Alida’ op het Wad met de Nederlandse vlag aan stok en de schipper aan dek van Ploegschilder George Martens uit 1932. Foto: Noordelijk Scheepvaartmuseum

Door versoepelingen van de coronamaatregelen mogen musea vanaf komende zaterdag weer open. Voor het Noordelijk Scheepvaartmuseum aanleiding om flink uit te pakken.

Vanaf zaterdag tot en met 1 augustus is in het museum een selectie van de mooiste scheepsportretten en tekeningen van schilders van De Ploeg te zien. Het gaat om werken uit de eigen collectie van het Scheepvaartmuseum. De portretten en tekeningen zijn gemaakt in de periode vanaf 1920 tot 1980 waardoor bezoekers een mooi beeld krijgen van expressionistische schilderijen van Groningse schepen, havens en scheepswerven.

Tjalk Alida

Op de historische binnenplaats van het museum kunnen bezoekers op woensdag- en zaterdagmiddag een kijkje nemen in de tjalk Alida. Deze tjalk is in eigendom van Ploegschilder George Martens en is normaal gesproken niet toegankelijk voor het publiek. Het Scheepvaartmuseum raadt mensen aan die een bezoek willen brengen om van tevoren een ticket te reserveren op de website van het museum.

De Ploeg

De Ploeg werd ruim honderd jaar geleden opgericht door een groep kunstenaars die de Groningse kunstwereld wilden opschudden. Initiatiefnemers waren Jan Wiegers, Johan Dijkstra, George Martens en Jan Altink. Op het gebied van moderne kunst hoopten zij terrein te kunnen ontginnen. George Martens was getrouwd met het vrouwelijke Ploeglid Alida Pott naar wie de tjalk ook vernoemd is. De tentoonstelling in het Scheepvaartmuseum sluit aan bij de expositie in het Groninger Museum. Tot 31 oktober de tentoonstelling Alida Pott & De Ploeg te zien.