Nog geen besluit over komst woonvorm mensen met problemen in Harkstede

Foto Andor Heij. Klein Harkstede met op de achtergrond Meerstad.

Het besluit over de komst van een woonvorm voor mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen aan de Hoofdweg in Harkstede is uitgesteld. Dat meldt de gemeente Groningen.

De gemeente vindt de plek geschikt omdat de negen bewoners aan weinig prikkels worden blootgesteld. Omwonenden maken bezwaar tegen de komst van de groep. Zij vinden de plek juist ongeschikt, omdat die dicht bij huizen met gezinnen met kinderen ligt. Bovendien is de Hoofdweg een drukke straat waar ook veel kinderen van alle leeftijden langs komen die naar school of naar huis fietsen. Ook vrezen de bewoners waardedaling van hun huizen en de komst van dealers.

De gemeente heeft in de buurt een enquête gehouden en die resultaten worden momenteel verwerkt. Het besluit over de woonvorm wordt daarom over de zomervakantie heen getild.