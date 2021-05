NK Tegelwippen in Paddepoel groot succes: “Maar we gaan het niet winnen van Leeuwarden”

nieuws

Foto: Paul Blom

Het NK Tegelwippen in de Groningse wijk Paddepoel is zaterdag een groot succes geworden. Dat laat de organisatie weten.

“Ik heb me wel een beetje verbaasd over het aantal plantjes dat opgehaald werd”, vertelt Jetty Stunnenberg. “Ook het aantal tegels dat ingeleverd werd lag hoger dan wat ik van tevoren bedacht had.” Stunnenberg is één van de deelnemers aan de actie. “Ik heb een buurvrouw die hier achter woont ondersteund bij de actie. Zij heeft besloten een aantal tegels te verwijderen en op deze plekken plantjes te plaatsen.”

Zestig deelnemers

Dat het een succes is geworden bevestigt ook de organisatie. “We hebben vandaag ruim 200 tegels verwijderd”, vertelt Els Struiving van de organisatie. “Uiteindelijk zijn er 60 plantjes geplant. De plantjes zijn aangeboden door Tuin in de Stad. Zij hadden er 100 geleverd maar hebben er 40 weer mee teruggenomen. In totaal hadden we 42 mensen met naam op papier staan, maar ik vermoed dat er uiteindelijk 60 mensen deelgenomen hebben. Daar zijn we erg tevreden mee. Je kunt spreken van een groot succes.”

“Heel erg gezellig”

Stunnenberg kwam ook een mooi verhaal ter ore. “Eén van de deelnemers had hele grote tegels in zijn tuin liggen. Waar het bij deze actie meestal maar gaat om het lichten van één of twee tegels, is bij deze bewoner de hele voortuin leeggehaald. Deze tegels kunnen overigens hergebruikt worden, dus zij krijgen een tweede leven elders.” De bewoonster noemt de actiedag ook gezellig. “Ik ben verbaasd over de animo, maar weet je wat vooral leuk is? Dat je je buurtbewoners weer eens spreekt. Het afgelopen jaar was er door corona weinig mogelijk. Nu heb je weer een activiteit die je samen op kunt pakken. Dat is wel heel erg gezellig, en we hadden er vandaag ook prachtig mooi weer bij.”

NK Tegelwippen

Het Nederlands Kampioenschap Tegelwippen begon in maart. Het doel van het NK is om zoveel mogelijk tuintegels uit de grond te halen en te verruilen voor groen. Daarmee proberen de inwoners wateroverlast te voorkomen, koelte te bieden in tijden van hitte, water vast te houden bij droogte en de leefomgeving voor insecten en dieren te verbeteren. De Nederlandse gemeente die de meeste tegels per inwoner wipt, wint de prestigieuze Gouden Tegel. Daarnaast wordt er iedere maand een ‘Wipper van de Maand’ uitgekozen.

Leeuwarden

Bij het NK is Groningen een derby aangegaan met Leeuwarden. Ondanks dat er in Groningen meters gemaakt worden, ligt Leeuwarden voor met 54 gewipte tegels per inwoner. In Groningen staat dit aantal op 48. “Ik heb ook het idee dat we het niet gaan winnen van Leeuwarden”, laat Stunnenberg licht teleurgesteld weten. Het NK loopt nog tot en met 30 september.

