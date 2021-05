Nieuwe versie app CoronaMelder: “Signaal gaat minder door de muren”

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De app CoronaMelder is sinds maandag preciezer in het melden van coronabesmettingen. Dat heeft het ministerie van Volksgezondheid bekendgemaakt.

De nieuwe versie is beter in het herkennen van muren en vloeren. Hierdoor zijn meldingen betrouwbaarder. De afgelopen maanden werd er regelmatig geklaagd door gebruikers over onterechte meldingen, omdat een signaal bijvoorbeeld door een muur of vloer was gegaan. Daarnaast is er in de nieuwe versie een aanpassing gedaan in de contactduur. Mensen die op een dag meerdere keren in contact zijn geweest met een besmet persoon, krijgen nu een melding als deze contactmomenten bij elkaar optellen tot meer dan vijftien minuten. In de oude versie werd er alleen een melding gestuurd wanneer het contact aaneengesloten langer was dan vijftien minuten.

De nieuwe versie van de app wordt vanaf maandag automatisch geüpdatet op de smartphones.