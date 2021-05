Nieuwe samenstelling parlementaire enquêtecommissie gaswinning compleet

nieuws

Foto: Rijksoverheid

Met de aanstelling van VVD-Kamerlid Judith Tielen als ondervoorzitter is de samenstelling van de parlementaire enquêtecommissie over de aardgaswinning, schadeafhandeling en versterking in Groningen compleet.

De commissie moest, na de aanstelling van de enquêtecommissie in februari van dit jaar, opnieuw worden samengesteld na de Tweede Kamerverkiezingen van afgelopen maart.

Naast voorzitter Tom van der Lee (GroenLinks) en ondervoorzitter Judith Tielen (VVD) zijn ook Rens Raemakers (D66), Gijs van Dijk (PvdA), Anne Kuik (CDA) en Peter Kwint (SP) lid van de commissie.