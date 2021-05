Nieuwe Etos op Hoofdstation opent woensdag haar deuren

nieuws

Eigen foto van Etos Stationsplein

Na twintig jaar te zijn gevestigd in een winkelpand op een middenterrein tussen perrons 2 en 3 op het hoofdstation, opent drogisterijketen Etos volgende week woensdag haar nieuwe vestiging in het stationsgebouw van Groningen.

De winkel moest in april verhuizen uit het oude winkelpand, omdat het gebouwtje werd gesloopt. Dat gebeurde om de aanleg van een voetgangerstunnel mogelijk te maken. De nieuwe plek van de Etos is ongeveer dertig meter verderop, in het oude pand van het Grens Wissel Kantoor. Vroeger was deze ruimte de Damessalon van het Station. Door een zorgvuldige restauratie zijn de oude stuclijsten op de wanden en een deel van het vroegere bloemmotief weer zichtbaar.

De nieuwe Etos heeft het allernieuwste winkelconcept, inclusief een zelfscan-kassa. Naast het gebruikelijke Etos-assortiment, zal de winkel ook speciale producten voor onderweg gaan verkopen, zoals muziekoordopjes, reisverpakkingen en EHBO-setjes