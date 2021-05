Nieuw provinciaal platform moet inwoners betrekken bij beleid

nieuws

Foto Andor Heij

Vanaf dinsdag kunnen inwoners van de provincie digitaal meewerken aan en reageren op plannen van de provincie Groningen. Via de website ‘Stem van Provincie Groningen’ is als eerste burgerinspraak mogelijk over de provinciale Omgevingsvisie.



De provincie hoopt inwoners, andere overheden, maatschappelijke partners en bedrijven met dit platform uit te nodigen kennis en ideeën uit te wisselen en samen tot keuzes te komen. “Iedereen met een belang in onze provincie kan nu eenvoudig meepraten of voorstellen indienen”, aldus gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk. “Het platform past in deze tijd waarin inwoners terecht vragen om vooraf betrokken te worden bij het maken van plannen.”

Inwoners van de provincie Groningen kunnen de komende weken reageren op vragen en stellingen omtrent de nieuwe Omgevingsvisie. Deze zijn gebaseerd zijn op een serie artikelen over de staat van de leefomgeving uit het Dagblad van het Noorden. De uitkomsten hiervan moeten het gesprek over de toekomst van de provincie gaan aanzwengelen. De reacties worden door de provincie als inbreng gebruikt voor vervolggesprekken over de Omgevingsvisie met inwoners, gemeenten, waterschappen en belangenorganisatie.

De Omgevingsvisie is volgens gedeputeerde Mirjam Wulfse één van de belangrijkste nieuwe documenten binnen de provincie: “Daarom nodigen we iedereen met een belang uit om mee te praten en mee te denken”, zo stelt Wulfse. “Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van windmolens, een zonnepark of het bouwen van een industrieterrein op plekken waar natuur of wonen belangrijke functies zijn.”

Ook de gemeente Groningen gaat het platform gebruiken en beschikbaar stellen aan andere gemeentes, in samenwerking met de provincie.