Nieuw instrument kan kinderen met taalachterstand helpen

Het gebruik van een nieuw instrument, genaamd EAS, kan de screening op taalachterstand bij jonge kinderen nog verder verbeteren. Dat blijkt uit het proefschrift waarop onderzoeker en logopedist Margot Bochane van het UMCG op 2 juni promoveert.

In een klas of groep van twintig kinderen heeft gemiddeld één kind een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Voor deze kinderen is het heel moeilijk om goed mee te komen op school. Dat kan leiden tot gedragsproblemen. Het tijdig herkennen van zo’n stoornis is van groot belang voor het vroegtijdig beginnen met behandelen. Dat kan problemen op school, thuis en in de vrije tijd voorkomen of verminderen. Momenteel worden kinderen met TOS nog niet altijd vroeg gesignaleerd.

Bochane heeft in haar onderzoek de huidige screening geëvalueerd en een aanvullend nieuw instrument ontwikkeld, de Early Language Scale. Daarmee kan eenvoudig bepaald worden of de taal van een kind ‘pluis’ of ‘niet pluis’ is. Dat kan al op op tweejarige leeftijd door medewerkers van het consultatiebureau. Het gaat om vragen als: kan het kind twee woordjes combineren (zoals ‘pappa bal’ of ‘kijk poes’), of: kan een kind een verhaaltje navertellen bij een aantal plaatjes. De ELS kan steun bieden aan professionals. Bochane pleit er voor om dit instrument breed in te zetten