‘Niets duidt erop dat visie bewoners is meegenomen bij plannen Stadspark’

nieuws

Foto: Stadspark Natuurlijk!

Begin juli beslist de gemeenteraad over de plannen voor de herinrichting van het Stadspark en de drafbaan. Maar de laatste inspreek- en discussierondes over de plannen, die halverwege mei afgerond moeten zijn, wekken weinig vertrouwen bij omwonenden.

Volgens actiegroep Stadspark Natuurlijk! is er bar weinig gebeurd met de 259 reacties tijdens de laatste inspraakronde. “Wat betreft de Drafbaan lijken de plannen nauwelijks gewijzigd te zijn ten opzichte van september vorig jaar”, zo schrijft Lucy Pijttersen van Stadspark Natuurlijk!. “Het budget is ietsje verhoogd, maar dat beetje extra geld zal waarschijnlijk niet worden besteed aan een serieuze voorziening voor geluidsbeperking of voor structureel tegengaan van andere soorten overlast.”

In het promotiefilmpje dat de gemeente vorige week publiceerde, ziet de actiegroep wethouder Chakor ‘met geen woord spreken over overlast of omwonenden’. “En dat steekt ons”, schrijft Pijttersen. “We hebben het afgelopen halfjaar veel moeite gedaan om in gesprek te komen met het college, om te benadrukken hoeveel overlast grote én kleinere evenementen geven, maar uit niets blijkt dat die boodschap is overgekomen.”

Zonnepark op de drafbaan?

Met een ultiem plan, ofwel een ludieke actie van de actiegroep, willen omwonenden van de Drafbaan nu een zonnepark gaan maken.

“De Drafbaan ligt er nu verlaten bij, het is een enorme lap grond zonder specifieke natuurwaarde, waar geen mens komt en die door bomen en struiken aan het oog onttrokken wordt. Wat is er tegen om die vol te zetten met zonnepanelen?”, zo schrijft Stadspark Natuurlijk! “Dankzij de groene wand zie je ze niet en de omwonenden horen ze niet. Hoeveel groene stroom zal dat niet gaan opleveren! Wellicht kan het zonnepark bij Glimmen dan geschrapt worden en hoeven er in de Lagelandpolder minder panelen te komen dan nu is besloten.”