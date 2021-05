Netjes parkeren levert vanaf juli gratis ritjes op met deelscooters in Stad

nieuws

Foto: ridecheck.app

Stadjers kunnen vanaf 1 juli gebruik gaan maken van deelscooters van aanbieder Check. Als ze de voertuigen netjes parkeren en goed achterlaten, sparen gebruikers punten. Deze punten kunnen gebruikt worden voor gratis ritjes op de scooters.

Gebruikers verdienen een Coin als ze een positieve parkeerbeoordeling ontvangen van degene die de scooter na hen wil gebruiken. Ook op andere manieren kunnen gebruikers Coins verdienen, bijvoorbeeld door het maken van een rit langer dan 10 minuten. Daarnaast ontvangen gebruikers Coins door een lang stilstaande scooter te gebruiken. Bij 10 Coins krijgen ze de volgende rit gratis.

Check introduceerde maandag, als eerste aanbieder in Nederland, een omvangrijk beloningsprogramma om correct gebruik van haar deelscooters te stimuleren. “Ons doel is om de makkelijkste weg door de Stad aan te bieden”, aldus Paul van Merrienboer, mede-oprichter van Check. “Niet alleen voor gebruikers van onze dienst maar voor álle inwoners van de Stad. We bieden pas een echt duurzame oplossing als we met onze gebruikers extra oog hebben voor de schaarse publieke ruimte.”

De scooters van Check vervangen per 1 juli de deelscooters van Go Sharing in de gemeente Groningen. Dit bedrijf verloor haar vergunning, omdat het slecht scoorde op het gebied overlast, de bijdrage aan de werkgelegenheid en de informatievoorziening aan gebruikers.