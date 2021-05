Nerveuze scooterrijder met mes en wiet aangehouden op Paterswoldseweg

nieuws

Foto: Politie Groningen-Zuid via Instagram (@politie_Groningen_Zuid)

De politie heeft afgelopen dinsdag een scooterbestuurder aangehouden op de Paterswoldseweg, omdat hij een zak wiet en een mes in zijn scooter vervoerde.

De man kwam op de politieradar toen hij met relatief hoge snelheid over de Paterswoldseweg reed. Nadat de politie de man staande had gehouden, kwam de bestuurder erg zenuwachtig over bij de agenten.

De verklaring voor zijn nerveuze gedrag werd duidelijk toen de politie de buddyseat van zijn scooter openenden. Daarin zaten een zak hennep en een mes. Daarop werd de bestuurder aangehouden.

“Het mes, zoals je dat op de foto ziet, is normaliter geen verboden wapen”, zo stellen agenten van het Basisteam Groningen-Zuid. “De feiten en omstandigheden waarbij wij dit mes aantroffen, maakt het een zogenaamd ‘categorie 4 sub 7 wapen’. Dit artikel kan wapens- of voorwerpen die niet verboden zijn, gezien de feiten en omstandigheden waaronder het aangetroffen wordt, toch verboden maken.”