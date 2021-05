Negentigste verjaardag kunstenaar herman de vries wordt in Stad gevierd met manifestatie

nieuws

Foto: Marinus Augustijn

In Groningen wordt vanaf 5 juni uitgebreid stilgestaan bij de negentigste verjaardag van beeldend kunstenaar herman de vries. In de stad wordt dit gevierd met de manifestatie ‘be here’.

In Block C aan de Westerhavenstraat zullen werken uit de privécollectie van de vries te zien zijn. De werken zullen ook te zien zijn in de ruimte van ARTisBOOK aan de Westerhavenstraat. Daarnaast zullen er in de periode van 5 juni tot 17 juli her en der in de stad teksten van de vries te zien zijn. Dit buitenprogramma draagt de naam ‘ludieke filosofie’. De teksten zullen worden gegoten, gekrijt, gestanst en gedrukt op (kade)muren, stoeptegels en posters. Volgens de organisatie zullen de teksten overal op gaan duiken.

De beeldend kunstenaar werd geboren op 11 juli 1931 in Alkmaar. Zijn naam wordt gespeld zonder hoofdletters om daarmee hiërarchieën te vermijden. In zijn werken maakt de vries veel gebruik van natuurlijke en gevonden materialen. In zijn oeuvre spelen begrippen als ‘het zijn’ en ‘de werkelijkheid’ de hoofdrol waarbij niet het denken erover maar de zintuiglijke ervaring daarvan betekenisvol is.

Meer informatie over de manifestatie ‘be here’ vind je op deze pagina.