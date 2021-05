Negentien jaar geleden was Stad ’Gironingen’, met ‘Mooie Mario’ als ‘tijgertje’

sport

Mario Cipollini

Het is dinsdag precies negentien jaar geleden dat de Giro d’Italia van start ging in de stad Groningen.

Het plan om de start van de wielerronde van Italië naar Groningen te halen, had zes jaar nodig tussen het initiële idee en de uiteindelijke proloog van de Giro in 2002. Het idee van sportjournalist Dick Heuvelman kreeg het fiat van de toenmalige Groninger gemeenteraad, maar leek lange tijd een droom.

Wedstrijdverloop

Toch gaven de Italianen akkoord voor de start van hun geliefde wielerronde in Groningen en zo stonden op 11 mei 2002 kanonnen als Pantani, Casagrande, Bartoli, Evans, McEwen, Rebellin, Escartin, Petacchi, Hamilton en Boogerd op het startpodium op de Grote Markt.

De route volgde een parcours door de binnenstad van Groningen, met de start op de Grote Markt en de finish voor het Groninger Museum. De route voerde langs de Diepenring, het Noorderplantsoen en andere delen van de binnenstad.

Juan-Carlos Dominguez, de tijdritspecialist van Phonak, wist Rik Verbrugghe uiteindelijk met een seconde af te troeven op het 6,5 kilometer traject. Michael Boogerd was met een achtste plaatst de snelste Nederlander.

Mooie Mario doet recht aan zijn reputatie

De show werd echter gestolen door Mario Cippolini, die zijn opwachting voor de proloog maakte in een tijgerpak en op een fiets in tijgerprint. De outfit werd niet gewaardeerd door de wedstrijdorganisatie en de UCI en Cipollini en zijn ploeg ontvingen een boete voor de stunt. Maar zoals gebruikelijk kon dit ‘mooie Mario’ weinig schelen, want hij en zijn sponsor grepen de publiciteit met beide handen aan. Cipollini deed het ook nog eens niet zo rustig aan in de stad. De gestreepte topsprinter zette een dertiende tijd neer.