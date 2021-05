Neergeschoten vliegtuig herdacht met plakkaat

Op 25 juli 1943 stortte een Brits vliegtuig neer in de velden tussen Thesinge en Ten Boer. Afgelopen dinsdag werd dat herdacht met de onthulling van een bord. Canadees Frank Moore was er graag bij geweest, want hij heeft een bijzondere connectie met Ten Boer.

Dinsdagavond 4 mei, even na zessen, staat wethouder Roeland van der Schaaf aan een regenachtig en winderig fietspad dat de naam Thesingerlaan draagt. Een opvallende rood-witte Canadese vlag verbergt het herdenkingsbord dat hij zo meteen gaat onthullen.

Britse Halifax

Vlak achter het bord ligt een grasakker. Bijna tachtig jaar geleden stortte daar een Britse bommenwerper neer, met aan boord zes Canadezen en één Brit. Het vliegtuig was onderweg van Engeland naar Duitsland en werd boven de akkers van Thesinge en Ten Boer uit de lucht geschoten door een Duits vliegtuig. Eén Canadees overleeft de crash, de overige bemanningsleden redden het niet.

Een bijzonder koffertje leidde Canadees Frank Moore in 2013 naar het verhaal rond deze crash. Het koffertje zat vol met onder meer foto’s en brieven van de bemanning. Moore kreeg het koffertje van een vriend, die het aanvankelijk wilde verkopen.

Moore stak daar als historicus een stokje voor. Hij nam het koffertje over en ging op onderzoek uit. Zo ontdekte hij van alles over de crew, hun vliegtuig en de crash bij Ten Boer.

Hij vertelt: ‘Deze mannen waren nog maar begin twintig. De moeders en familieleden van de crew wisten dat één persoon de crash had overleefd. Maar zij wisten niet wie. Het duurde meer dan tien maanden voordat zij ontdekten wiens zoon in leven was en wiens zonen dood waren.’

Boek volgt binnenkort

Nadat wethouder Van der Schaaf het herdenkingsbord heeft ontdaan van de Canadese vlag, draagt aanwezige Jos Schuurman een brief van Frank Moore voor. Moore zou samen met een aantal nabestaanden bij de onthulling van het bord zijn geweest, maar zij konden door corona niet vliegen. Schuurman leest voor: ‘Hierbij deel ik u mede, dat het boek bijna klaar is. De titel is: Six Graves in the Village.’

Schuurman heeft het over een boek dat gaat over de vliegtuigcrash bij Ten Boer. Canadees Jason Pankratz legt er momenteel de laatste hand aan. Moore werkte er, met al zijn kennis, aan mee. ‘In Ten Boer liggen zes militairen begraven. We weten hun namen, maar wat zijn hun verhalen? Waar kwamen ze vandaan? Wat is hun geschiedenis?’

Daarover gaat het boek. Vanaf wanneer en waar het precies te verkrijgen zal zijn, weet Moore nog niet. Hij hoopt daar in de komende twee maanden meer duidelijkheid over te kunnen geven.