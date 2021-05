Natuuronderzoek vloeivelden lijkt te kunnen rekenen op meerderheid in raad

nieuws

Foto: Voormalige vloeivelden van de Suiker Unie - maps.google.nl

Er lijkt een meerderheid in de Groningse gemeenteraad te zijn die voorstander is voor een natuuronderzoek rond de gevolgen van de bouw van woningen op de voormalige vloeivelden in de stad. Dat bleek woensdagavond tijdens de Politieke Woensdag.

In 2008 werd bekend dat de Suikerfabriek in de stad moest sluiten. Nadat in 2011 de sloop voltooid was liet de gemeente Groningen weten de ambitie te hebben om in de toekomst een woonwijk te bouwen op het terrein. De afgelopen jaren zijn de plannen uitgewerkt waarbij er in totaal vijfduizend woningen gebouwd gaan worden, waarbij er duizend moeten gaan verrijzen op de vloeivelden. Deze vloeivelden zijn na de sluiting van de suikerfabriek een paradijs geworden voor tientallen vogelsoorten. Onder hen diverse vleermuizen en de fuut. Deze diersoorten moeten elders ondergebracht worden als de bouw gaat starten. Dit wordt natuurcompensatie genoemd.

Kleine meerderheid voor extra onderzoek

Deze dieren zullen dan ondergebracht worden in gebieden waar al veel andere soorten een plekje hebben gevonden. Het Groninger Landschap heeft laten weten dat er door deze verhuizing een domino-effect gaat ontstaan. Experts zeggen dat het niet mogelijk is om alle soorten te laten leven in dat ene gebied. Woensdagavond bleek dat GroenLinks, Partij voor de Dieren, SP en VVD extra onderzoek willen naar deze natuurcompensatie. De vier partijen hebben een kleine meerderheid in de Groningse gemeenteraad.

Vertraging

Wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) van Wonen liet weten dat hij niet zit te wachten op extra onderzoek. Dit zou de realisatie van nieuwbouwwoningen alleen maar verder vertragen. Daarnaast liet Van der Schaaf weten dat de aanwezige dieren wel verplaatst moeten worden naar het gebied dat men in gedachten heeft omdat in geval van bijvoorbeeld de vleermuis andere gebieden niet gaan werken. Ook liet hij weten dat het stadsbestuur er voor kiest om de aanwezige weidevogels zo weinig mogelijk te raken.

Of er daadwerkelijk een natuuronderzoek zal komen zal volgende week woensdag blijken als er gestemd gaat worden.