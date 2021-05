Nationale Vogelweek van start: “Door corona een speciale editie”

nieuws

Foto: Assianir - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37422544

De Nationale Vogelweek van Vogelbescherming Nederland is zaterdag van start gegaan. Tot 16 mei kunnen vogelliefhebbers op excursie.

Waar de vogelweek vorig jaar niet door kon gaan vanwege de toen geldende coronamaatregelen vindt er dit jaar een speciale editie plaats waarbij mensen zonder excursieleider op pad kunnen. “We organiseren geen fysieke excursies”, laat de Vogelbescherming weten. “Toch denken we dat er door de inzet van een digitale excursieleider een leuke, interessante en veilige excursie georganiseerd kan worden.” Op deze website is de digitale excursieleider te vinden. In het land zijn verschillende routes uitgezet die mensen kunnen lopen. Iedere route bestaat uit een uitgebreide beschrijving en tips waar op gelet moet worden.

Eén van de routes kan gelopen worden in de stad Groningen. De route start op de Botermolendrift en voert rondom het Noorderplantsoen. Onderweg kan men de appelvink tegen komen, maar ook de gekraagde roodstaart, de winterkoning en de staartmees. De Vogelbescherming roept mensen op om zich bij het wandelen te houden aan de geldende coronamaatregelen.