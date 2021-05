NAM wil stoppen met versterking Groningen; directeur wil nog maar vijftig huizen versterken

nieuws

Als het aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij ligt, wordt de versterkingsoperatie in Groningen stopgezet. Volgens Johan Altema is deze, volgens de laatste veiligheidsnormen, niet meer nodig. Dat laat de NAM-directeur donderdagavond optekenen in het NRC.

In Groningen moeten nu in totaal 26.000 woningen worden versterkt van het Kabinet, maar de NAM wil niet meer meebetalen. Altena laat optekenen dat de kans op een zware beving zo klein zou zijn geworden, dat het gebied nu veilig genoeg is.

Het Ministerie van Economische zaken noemt de uitspraken van Altena voorbarig, omdat een groot deel van de te versterken huizen niet is geïnspecteerd. Maar volgens Altena is Groningen nu zo veilig als Friesland en Zeeland.

De NAM weigerde eind vorig jaar ook al een miljoenenrekening te betalen, omdat de maatschappij het niet terecht vind dat er, naast de versterkingsoperatie, ook betaald moet worden voor schadeafhandeling. Daarnaast wil de NAM niet meer opdraaien voor beloftes die de regering heeft gedaan.