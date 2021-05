NAM-directeur vindt het jammer dat er onrust is ontstaan

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

NAM-directeur Johan Atema vindt het erg jammer dat er onrust is ontstaan over uitspraken die hij heeft gedaan in een artikel in NRC Handelsblad dat vorige week verscheen. Dat laat Atema in een schriftelijke reactie aan verschillende media weten.

In het artikel liet de directeur weten dat uit laatste berekeningen is gebleken dat er minder dan vijftig huizen in het Groningse aardbevingsgebied hoeven te worden versterkt. Volgens Atema zou een versterkingsoperatie ook niet meer nodig zijn. Veiligheidsstudies zouden aangeven dat het gebied weer veilig is. Mensen in Groningen, Tweede Kamerleden en ook ministers Kajsa Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken en Bas van ’t Wout (VVD) van Economische zaken reageerden verbolgen. Ollongren: “Ik zit niet te wachten op zulke uitspraken die allerlei onrust veroorzaken.”

Atema laat in de schriftelijke reactie weten dat hij het getal van vijftig woningen niet zo had moeten noemen. “Omdat het zonder de juiste context zijn doel voorbij schiet.” Excuses gaan er echter niet komen. Volgens Atema hoeven mensen zich geen zorgen te maken dat de NAM bestaande afspraken over de versterking niet na zal komen. “De NAM staat voor gemaakte afspraken en komt deze ook na. Alle huizen in het aardbevingsgebied met een verhoogd risico moeten individueel beoordeeld worden.” Atema schrijft dat alle kosten voor versterking en schade die het gevolg zijn van de gaswinning betaald zullen gaan worden.