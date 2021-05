“Na negen maanden eindelijk weer samen muziek maken, echt super fijn”

nieuws

De Gruno’s Postharmonie heeft maandagavond de draad weer opgepakt. Een deel van het orkest kwam sinds lange tijd weer samen in hun oefenruimte bij Muziekorganisatie Noord aan de Bieslookstraat in de stad.

“De laatste keer dat we gerepeteerd hebben was in september”, vertelt voorzitter Johan Zaagman. “Daarna moesten we vanwege de coronamaatregelen stoppen. Nu na negen maanden kunnen we eindelijk weer. En dat heeft vanavond toch echt wel voor verheugde reacties gezorgd. Leden zijn blij om weer samen te zijn, om elkaar weer te zien en om samen weer te spelen.” Vanwege de coronamaatregelen kan slechts een deel van het orkest samen repeteren. “Op dit moment mogen er dertig mensen bij elkaar zijn in één ruimte, vanaf komende zaterdag worden dit vijftig. Voor ons zal het echter betekenen, gekeken naar de ruimte waar we repeteren, dat het maximaal om veertig of 45 personen gaat.”

Wetsartikel in Staatscourant

Dat de Postharmonie weer kan repeteren is te danken aan Ruud de Vries van Muziekorganisatie Noord. Een collega van hem bestudeerde een wetsartikel in de Staatscourant waaruit bleek dat groepslessen momenteel nog niet mogelijk zijn maar dat er een uitzondering geldt voor personen die op amateurniveau podiumkunsten bedrijven. Daarop werd er contact gezocht met de Veiligheidsregio en de gemeente Groningen waarna er groen licht kwam. “Dat het niet algemeen bekend is, dat is denk ik een stukje onwetendheid. Wie gaat nu ook een wettekst in de Staatscourant bekijken? Maar wij kunnen nu wel weer repeteren, en daar zijn we heel blij mee.”

In eerdere gesprekken heb je laten weten dat sommige leden van de Postharmonie heel voorzichtig zijn. Is dat nog steeds zo?

“Ja, absoluut. Ik heb eerder aangegeven dat er leden van ons zijn die in de risicogroep vallen of dat zij mensen in hun nabijheid hebben die in de risicogroep vallen. Zij zijn nog steeds voorzichtig. Er zijn er die zeggen dat ze wachten op hun eerste vaccinatie en dan weer willen beginnen met repeteren. Ander wachten eerst op beide vaccinaties, en weer anderen wachten tot na de zomervakantie. We hebben voor alle beslissingen respect. Het is ook belangrijk om dat respect te hebben.”

Dan begin je weer met repeteren. Welke stukken hebben jullie gespeeld?

“Haha. We zijn begonnen met het koralenboek voor de klankvorming. Puur om alles op elkaar af te stemmen. Zo beginnen we onze repetities altijd, maar in dit geval was het wel even belangrijk. De afgelopen negen maanden hebben sommige leden thuis keurig doorgespeeld, andere leden hebben hun instrument in een kast gelegd en het negen maanden niet aangeraakt. Eigenlijk betekent het voor iedereen dat je er weer even in moet komen. En dat heeft even tijd nodig, maar het komt zeker goed.”