Na Korrewegwijk organiseert ook Oosterparkwijk raamexposities

Foto: Frans Geubel

De gehele maand juli wordt er in de Oosterparkwijk kunst tentoongesteld achter de ramen van woningen in de wijk.

De actie is een vervolg op de succesvolle expositie in de Korrewegwijk, die in de eerste maanden van dit jaar plaatsvond. Maar volgens de organisatie herbergt ook de Oosterparkwijk kunstenaars en creatievelingen die buurtgenoten en passanten graag kennis laten maken met hun werk.

Als amateur of professioneel kunstenaar kunnen wijkbewoners zich aanmelden als exposant. Ook kunnen mensen hun raam beschikbaar stellen voor het werk van een kunstenaar. Opgeven kan voor 1 juni bij Rozan Vergeer, de nieuwe cultuurcoach van de Oosterparkwijk.