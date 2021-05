‘Na een half jaar stilzitten zijn we er weer aan toe’

Heel blij zijn ze bij Push & Pull fitness in de Oude Ebbingestraat. Als de coronacijfers blijven dalen, mogen sportscholen vanaf 19 mei open.

“Het is natuurlijk super om te horen dat je na zo lang wachten eindelijk weer open mag,” vertelt eigenaar Laurens Groeneveld. “Ik wist natuurlijk wel een beetje wat we konden verwachten, maar ik twijfelde van tevoren wel over hoe positief ze zouden zijn. Ik vond ze heel positief, dus ik denk dat de kans groot is dat we volgende week open mogen.”

Voor Groeneveld is de opening extra spannend, want dit is de eerste keer dat ze hun nieuwe pand kunnen gebruiken. Hiervoor zat de sportschool aan de Nieuweweg. “Het wordt een weekje doorbuffelen, maar we gaan sowieso open wanneer dat mag. Misschien dat er nog wat kleine dingen moeten gebeuren, maar dat zien we dan wel. Het is belangrijk dat mensen zich fysiek en mentaal fit kunnen houden, ik denk dat veel mensen daaronder geleden hebben.”

Hij heeft veel reacties gekregen na de persconferentie van het kabinet van dinsdag. “Ik krijg continue berichten binnen of we open gaan en hoe het met de verbouwing gaat. Dat is super positief om te horen, dat iedereen er zin in heeft. Wij hebben ook een half jaar stilgezeten, dus we zijn er weer aan toe.”