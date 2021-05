Muziekproject MUSIC4ALL dit jaar online: “Het gaat super worden”

nieuws

Foto: Jurgen Moorlach - https://www.absolutfotografie.nl/

Nog zes dagen en dan vindt er een bijzondere editie plaats van het muziekproject MUSIC4ALL. Niet in fysieke vorm maar online kan er meegekeken worden. Martine Slager van de organisatie kijkt erg uit naar komende zaterdag.

Hoi Martine! Hoe gaat het met de voorbereidingen?

“Het gaat heel goed, maar er moet ook nog heel veel gebeuren. Misschien heb je gisteravond naar het Songfestival gekeken, qua techniek komt dit in de buurt. We zijn ontzettend afhankelijk of alles goed gaat werken. Gelukkig hebben we een ontzettend goed team dat er heel bedreven in is. Maar toch is het spannend of beeld en geluid bij de mensen thuis gaat arriveren.”

Even terug naar het begin. MUSIC4ALL. Wat is het precies?

“MUSIC4ALL is een stichting waarbij mensen uit bijzondere doelgroepen worden uitgedaagd. Onder bijzondere doelgroepen verstaan wij jongeren met een visuele auditieve en/of verstandelijke beperking. In plaats van beperking spreken wij overigens liever van een extra talent. Doel van de stichting is om leerlingen van het Harens Lyceum samen te laten werken met scholieren van de Dr. J. de Graafschool, een school voor kinderen met een auditieve beperking, en bewoners van de Borgheerd, voor begeleid zelfstandig wonen. Onder leiding van studenten van het Prins Claus Conservatorium wordt door een groep van ruim veertig deelnemers een concert gegeven. Dat doen we inmiddels alweer heel wat jaren.”

En dan komt corona om de hoek kijken …

“Klopt. Vorig jaar maart kregen we voor het eerst te maken met de beperkende maatregelen. Een lockdown die aan alle verwachtingen abrupt een einde maakte. Voor onze kinderen met een extra talent betekende het ook dat zij volledig thuis gingen wonen in plaats van in hun wooninitiatief. We zijn hen niet uit het oog verloren. Het afgelopen jaar hebben we een toer langs al deze kinderen gemaakt en ze een cadeautje gegeven. Daarnaast ontstond tijdens dit schooljaar het idee om een afsluitend geheel te maken. Het opzetten van een einduitvoering met een volle zaak gaat vanwege de coronamaatregelen niet, daarom hebben we gekozen voor een online-event.”

Wat kunnen we zaterdag ongeveer verwachten?

“Het gaat een heel breed en leuk programma worden waarbij ik vooral iedereen zou willen oproepen om te gaan kijken. In de intro gaat Natasja accordeon spelen. Er is een veiling waarbij er kunstwerken verkocht gaan worden die beschikbaar zijn gesteld door kunstenaar Jurjen Laan. Er is er een interview met één van de bestuursleden, met Marinus Verkuil, voorzitter Dirk Dijkstra of met mij. En er zullen studenten te zien zijn die van oude rommel in de schuur instrumenten weten te maken. Dat gaat heel leuk worden. We kunnen dit allemaal laten zien doordat we de afgelopen periode heel veel filmpjes hebben gemaakt.”

Wanneer ben jij tevreden?

“Als alles soepel verloopt. Het klinkt heel simpel om even een live-uitzending via YouTube op te zetten, maar we zijn heel erg afhankelijk van de techniek. Maar ook aan de andere kant waar gekeken gaat worden: we weten nu al dat sommige mensen wat hulp nodig gaan hebben bij hoe ze moeten kijken. Dus ik ben tevreden als alles soepel is verlopen en het heel veel mensen gelukt is om te kijken. En hopelijk kunnen we volgend jaar weer een echte live show doen voor een volle zaal.”

Meer informatie over MUSIC4ALL kun je vinden op deze pagina. De livestream begint zaterdagavond om 19.30 uur en wordt uitgezonden via dit kanaal.