Motorrijder rijdt opzettelijk in op auto van echtpaar bij Waterhuizen

foto: GALERIEopWEG / Flickr.com

Een onbekende motorrijder ging vrijdagavond uit zijn dak. Hij vernielde opzettelijk de auto waar een echtpaar in zat aan de Woortmansdijk bij Waterhuizen, meldt de zoon van het stel.



‘Mijn ouders zijn zonder aanleiding opzettelijk aangereden door een agressieve motorrijder. Deze forse man reed op een rode sportieve Honda motorfiets met zwarte kleding. Deze motor moet ongetwijfeld ook forse schade hebben. Eerst trapte deze motorrijder de spiegel van de auto waarna hij na een paar wilde acties een enorme deuk in de auto reed’.

Dit gebeurde vrijdagavond aan de Woortmansdijk bij Westerbroek / Waterhuizen rond 19:15 uur. De zoon is op zoek naar getuigen. Mensen die iets gezien hebben of er meer van weten kunnen zich bij hem melden via Facebook.