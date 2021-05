Motorrijder knalt op container tijdens uitvoeren bijzondere verrichtingen

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een motorrijder is zaterdagmiddag gewond geraakt bij een verkeersongeluk op de Bremenweg in de stad. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 13.45 uur. “De persoon op de motor kreeg rijles”, vertelt Ten Cate. “Men was bezig met het uitvoeren van bijzondere verrichtingen toen het helemaal mis ging. De instructeur liet weten dat in plaats van de rem de gashendel open werd gedraaid. De motor vloog daarbij eerst door bosschages en knalde uiteindelijk op een container.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “De ambulanciers hebben het slachtoffer gestabiliseerd. Uiteindelijk is de persoon op een wervelplank in de ambulance geschoven. De ziekenwagen is daarna met met spoed richting het ziekenhuis gereden. Bij deze rit waren zwaailicht en sirene ingeschakeld.”

De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. De motor raakte bij het ongeluk beschadigd.