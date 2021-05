Motorjacht op drift op Van Starkenborghkanaal

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De hulpdiensten moesten woensdag aan het einde van de middag in actie komen vanwege een motorjacht dat op drift was geraakt op het Van Starkenborghkanaal nabij Dorkwerd.

“Op 3 mei ontvingen wij een melding dat er een boot verlaten lag aangemeerd in de buurt van Dorkwerd”, vertelt woordvoerder Hilda Bosma van Rijkswaterstaat Noord-Nederland. “Deze boot, een motorjacht met een lengte van ongeveer zeven meter, is woensdagmiddag door de harde wind losgeslagen waarna het op drift raakte. Mensen van de brandweer hebben het jacht snel weer vast kunnen maken.”

Volgens Bosma heeft het overige scheepvaartverkeer geen hinder ondervonden. “De situatie is nu ook veilig. Een verkeersleider van Rijkswaterstaat is op dit moment onderweg naar de locatie zodat het jacht vanavond nog geborgen kan worden.” Bij Rijkswaterstaat is geen eigenaar bekend van de boot.