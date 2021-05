Monumentale trap Jan van der Zee krijgt nieuwe plek op ACM-terrein: “Erg blij mee”

nieuws

Foto: Gerardus / Wikimedia.org

De monumentale trap van kunstenaar Jan van der Zee krijgt een nieuwe plek op de voormalige ACM-locatie aan het Reitdiep. Dat heeft de gemeente woensdagmiddag laten weten.

“We zijn er erg blij mee”, laat raadslid Jasper Been van GroenLinks weten. Been stelde vorige maand samen met zijn collega Benni Leemhuis vragen over de monumentale trap die in 2013 verdween uit de binnenstad. Beide raadsleden lieten weten dat ze de trap terug willen in het centrum. “We hadden niet verwacht dat de ontwikkeling ook al zo ver zou zijn dat er al een nieuwe plek was. Het blijkt ook dat het een heel gepuzzel is geweest, dat men op tien locaties geprobeerd heeft of de trap daar ingevuld kon worden.”

De ACM-locatie noemt Been een goede plek. “Het is langs het fietspad waar dagelijks veel mensen passeren. Dus veel mensen gaan de trap zien. Dus wij zijn hier absoluut blij mee.” Ook Leemhuis laat weten blij te zijn: “Fijn dat zo’n beeldbepalend kunstwerk van een Groninger kunstenaar weer in de openbare ruimte te zien zal zijn.”

De trap werd in februari 2013 weggehaald vanwege het vernieuwen van de oostwand van de Grote Markt. Sindsdien lag de trap in de opslag.

