Molukse kwestie: ‘Het belangrijkste is dat er aandacht voor komt’

Hoe gaat Groningen aandacht geven aan de Molukse kwestie? Die vraag stelt raadslid Jim Lo-A-Njoe aan het college van B&W



Meer dan 100 Nederlandse burgemeesters hebben een brief ondertekend waarin de nieuwe regering om erkenning voor de Molukse kwestie wordt gevraagd. Ook Koen Schuiling, de burgemeester van Groningen, heeft de brief ondertekend. Het is dit jaar 70 jaar geleden dat Molukse KNIL-soldaten en hun gezinnen naar Nederland zijn gehaald. Jarenlang hebben zij in erbarmelijke omstandigheden moeten leven. De pijn en het lijden dat hierbij is ontstaan is van generatie op generatie doorgegeven.

‘Die brief is een oproep om het leed en de geschiedenis van de Molukse gemeenschap in Nederland te erkennen. Veel Nederlanders kennen de geschiedenis niet’ zegt raadslid Jim Lo-A-Njoe. ‘Stel je voor dat jou ouders onrecht is aangedaan? Hoe zou jij je voelen dan?’ vraagt Stefan Alfons. ‘Wij Molukkers kunnen ons niet vrij voelen omdat onze familie nog steeds wordt onderdrukt door de Indonesische regering’ zegt hij.