“Misschien kunnen we de genie van de landmacht erop af sturen?”

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De aanvaring met de Gerrit Krolbrug zorgt voor verbazing binnen de Groningse politiek. Men noemt het ongelofelijk wat er is gebeurd, hoewel de partijen ook vinden dat er snel een goede oplossing moet komen.

“Op dit moment kan de verbinding door niemand gebruikt worden”, vertelt raadslid Benni Leemhuis van GroenLinks. “Dat is problematisch voor de 15.000 tot 20.000 fietsers die dagelijks gebruik maken van de route. De verbinding wordt veel gebruikt voor woon- werkverkeer. Maar ook door schoolkinderen die naar het Karrepad of het CSG Wessel Gansfort moeten. Het zou al heel erg helpen als de beide voetgangersbruggen weer open kunnen. Hoewel mensen die slecht ter been zijn, of gebruik maken van een bakfiets, dan nog steeds met een groot probleem zitten.”

“Een pontje of de genie laten komen?”

Leemhuis vindt dat er voor deze mensen ook een oplossing moet komen. “Rijkswaterstaat moet hier iets voor bedenken. Wellicht gaan werken met een pontje? Of wellicht dat er iets tijdelijks gebouwd kan worden? Of misschien kunnen we de genie van de Koninklijke Landmacht erop af sturen. Het is een belangrijke verkeersader. Als de Gerrit Krolbrug er niet is, dan merk je dat direct in de hele stad.”

Tekst gaat verder onder de foto

De schade aan de Gerrit Krolbrug is groot. Foto: Rick ten Cate – tencatefotografie.nl

“Elke oplossing is het waard om te onderzoeken”

Fractievoorzitter Tom Rustebiel van D66 twijfelt of een eventuele pontonbrug een oplossing kan zijn. “Nu het Van Starkenborghkanaal gestremd is zie je dat er hele grote schepen door de binnenstad varen. Ik weet niet of we dat moeten willen. Maar het is wel zo dat elke oplossing die zich aandient het waard is om er naar te kijken.” Rustebiel noemt de aanvaring ongelofelijk. “Als je ziet hoe groot de ravage is. Terwijl de brug goed verlicht is, en je je ondertussen realiseert dat we alweer met een aanvaring te maken hebben in het Groningse. Dan is dat ongelofelijk te noemen.”

“Nu niet dingen snel gaan doen”

De Gerrit Krolbrug staat op de nominatie om vervangen te worden. Rustebiel: “Daar wordt al lang over gesproken. Ik hoop dat de lage variant van de nieuwe brug op tafel blijft liggen. Het andere alternatief, een brug op een hoogte van 5,5 meter is niet wenselijk. En je lost er ook niks mee op hè? Want ook die hogere brug zal nog vaak geopend moeten worden voor het scheepvaartverkeer. Ik denk dat het belangrijk is dat we nu niet dingen snel gaan doen waar we later hoofdpijn van gaan krijgen. Maar het is nu wel een lastige puzzel.”

Noordzeebrug

Ook Leemhuis ziet een hoge brug niet zitten. “We willen een brug waar omwonenden makkelijk gebruik van kunnen maken. En dat is een brug die zo laag mogelijk is. Kijk je naar de Noordzeebrug, dan is dat een brug waar je niet makkelijk over heen komt. De helling is te hoog. Voor mensen die slecht ter been zijn, mindervalide zijn of voor alle ouderen, is dat iets wat we niet moeten willen.”