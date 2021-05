nieuws

In de provincie Groningen heeft een basisschooldocent gemiddeld het laagste aantal leerlingen. Het aantal leerlingen per docent daalde de afgelopen vijf jaar met 5,8 procent.

Dat blijkt uit onderzoek opleidingsinstituut Laudius, op basis van de meest recente DUO-data. Gemiddeld geeft een Nederlandse basisschooldocent les aan 18,1 leerlingen. In Groningen zijn dat er 16,8.

In de gemeente Groningen is dat aantal gemiddeld ook 16,8, een daling van 9,5 procent in de laatste vijf jaar.