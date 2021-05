Minister kan weinig doen tegen sloop historische interieurs in Schildersbuurt

nieuws

Foto: google maps

Minister Kajsa Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken kan weinig doen tegen de sloop van historische interieurs in karakteristieke woningen in de Schildersbuurt. Dat blijkt uit antwoorden op vragen van Kamerlid Sandra Beckerman (SP).

Beckerman stelde de situatie vorig jaar december aan de kaak. Aanleiding voor de vragen van het Tweede Kamerlid waren bewoners van de Schildersbuurt die aan de bel trokken. Zij zagen dat pandjesbazen woningen opkochten en het vervolgens gingen verbouwen tot kleine appartementen. De verbouwingen betekenden echter dat de oude interieurs verdwenen. Authentieke deuren, glas-in-rood-ramen en sierlijke plafonds belanden in de sloopcontainers. Volgens de minister zijn er in de gemeente Groningen tussen 2016 en 2020 167 vergunningen verleend om woningen aan te passen. In de Schildersbuurt gaat het om 41 vergunningen.

Minister Ollongren noemt het een spijtige zaak. Zelf kan ze echter weinig doen. Die bal ligt volgens de minister vooral bij de gemeente. Zo kan de gemeente Groningen panden die een waardevol interieur hebben aangewezen worden als gemeentelijk monument waarmee ze beter beschermd zijn.