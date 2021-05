Minister: ‘Dode vossen met vogelgriep gevonden in Groningen; houdt honden aan de lijn’

nieuws

Foto: I, Malene, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=442706

Hondenbezitters in Groningen moeten hun dieren zoveel mogelijk aan de lijn houden op plekken waar dode vogels liggen. Dat adviseert minister Carola Schouten van LNV. De NVWA ontving halverwege mei twee meldingen van aan vogelgriep gestorven vossen, in een natuurgebied in Groningen.

Waar de vossen precies werden aangetroffen, kan het Ministerie van Landbouw niet bevestigen in verband met privacywetgeving. De dieren werden aangetroffen met neurologische verschijnselen, waaronder speekselen, trillen en desoriëntatie. In eerste instantie werd gedacht aan hondsdolheid, maar het rabiësvirus werd niet aangetroffen. Vier dagen na de vondst werd bekend dat de dieren leden aan vogelgriep.

RIVM: ‘Virus springt niet makkelijker over op mens’

Het RIVM heeft de genetische code, van het virus dat gevonden is bij vossen, geanalyseerd en komt tot de conclusie dat er geen aanwijzingen zijn dat dit virus makkelijker van dieren naar mensen overgedragen kan worden dan de vogelgriepvirussen die eerder in Nederland gevonden zijn.

Waarschijnlijk zijn de vossen besmet geraakt door het eten van met vogelgriep besmette dode wilde vogels. De deskundigen achtten het onwaarschijnlijk dat de vossen de infectie naar andere wilde dieren zullen verspreiden, maar de kans dat een ander wild dier zelf in contact komt met een besmet kadaver van een vogel wordt groter geacht.

Minister: ‘Honden aan de lijn; nieuw provinciaal protocol’

In Groningen worden dode vogels, die langs wandelpaden liggen, al door de terreinbeheerders opgeruimd. Het Ministerie van Landbouw gaat, na de vondst van de vossen, met de provincie in gesprek om tot een gezamenlijk protocol te komen voor het opruimen van dode vogels.

“Ons advies is daarom om honden in Groningen aangelijnd te houden op plekken waar dode vogels liggen”, zo schrijft Schouten in een brief aan de Tweede Kamer.. “Het blijft belangrijk om dode en zieke vogels niet zelf aan te raken of te verplaatsen. Dutch Wildlife Health Centre of bij het Landelijk meldpunt dierziekten. Op de website van de NVWA staat meer informatie.”