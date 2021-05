Minder parkeerruimte voor auto’s in deel A-kwartier

nieuws

De Turftorenstraat, A-kerkstraat en Kromme Elleboog, alle in het A-kwartier, worden opnieuw ingericht. Er komt meer groen, maar er blijft minder ruimte over om de auto te parkeren.

Volgens wethouder Roeland van der Schaaf nemen geparkeerde auto’s in deze nauwe straatjes teveel plek in. Dat gaat ook ten koste van de sfeer. Ondernemers en bewoners van de genoemde straten hebben kunnen meepraten met de plannen.

Bewoners en ondernemers die dat willen kunnen met voorrang een plek voor hun auto krijgen in de buurtgarages in het A-kwartier. Van der Schaaf gaat ervan uit dat er ruimte is voor dertig extra auto’s. Het college hoopt in de loop van dit jaar met de herinrichting te beginnen.