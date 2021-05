“Mijn handen jeuken om mensen weer fitter te maken”

nieuws

Sportscholen mogen vanaf woensdag hun deuren weer openen. Willy Hazekamp van Fitness Ten Boer reageert opgelucht.

“De afgelopen dagen heb ik de besmettingscijfers en het aantal ziekenhuisopnames in de gaten gehouden”, vertelt Hazekamp. De medewerker van Fitness Ten Boer, dat gevestigd is in Gezondheidscentrum De Kiep, refereert daarmee naar de persconferentie van demissionair premier Mark Rutte (VVD) die vorige week liet weten dat er eventueel nog op de pauzeknop kan worden gedrukt. “Maar gelukkig kunnen we gewoon open. Vandaag ben ik al druk bezig geweest om alles weer op te starten.”

Agressie en depressies

Hazekamp ontving ook al veel berichtjes van mensen die graag weer langs willen komen. “We houden ons bij het heropenen aan de regels. Morgenavond gaat er een nieuwe website online waar mensen zich in kunnen tekenen.” Dat er veel belangstelling is, dat snapt Hazekamp wel. “We zijn vijf maanden dicht geweest. Heel veel mensen konden in die tijd hun ei niet kwijt en konden ook hun energie niet kwijt. Dat zorgt bijvoorbeeld voor agressie en depressies. Ik zal je eerlijk zeggen dat mijn handen echt jeuken om mensen weer fitter te maken.”

Voorzichtig

Toch is Hazekamp ook voorzichtig. “Ik werk in een klein bedrijf. Ik hoop dat we heel snel weer volledig open kunnen, dat in juni de volgende stap genomen kan worden. Maar ik denk dat het ook belangrijk is dat we voorzichtig zijn, en dat we niet dezelfde fout als vorig jaar zomer maken. Dat we alles volledig openen, om daarna weer een stap terug te moeten doen. Dat zou heel erg zijn.”

Meer informatie over Fitness Ten Boer is hier te vindenfitness.