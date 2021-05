Middenman Jesper Schut tekent voor twee jaar bij Lycurgus

sport

Foto via Lycurgus

Na een uitstapje naar Amerika keert Jesper Schut voor twee jaar terug bij Amysoft Lycurgus. Dat maakte de Groningse volleybalclub vrijdagmiddag bekend.

Schut speelde het afgelopen jaar bij de Concordia University in het Amerikaanse Irvine (Californië). De 21-jarige middenman stond al langer op het netvlies bij de staf van Lycurgus, aldus Schut: “In 2017 heeft Arjan Taaij mij al benaderd. Ik ben toen het talentenprogramma ingegaan. Begin vorig seizoen heb ik de voorbereiding meegedaan. Ik heb altijd goed contact gehad met Arjan en hij heeft me ook geholpen bij het maken van eerdere keuzes. Naar Amerika gaan is daar één van. Ik hoop om uiteindelijk een vaste waarde te worden van Lycurgus.”

Coach Arjan Taaij is blij dat de 2.03 meter lange middenman terugkeert naar Groningen: “We zijn ontzettend blij dat een jongen uit de regio en deels uit eigen kweek de stap maakt naar het eerste team. Het afgelopen seizoen heeft Jesper in Amerika een mooie ontwikkeling doorgemaakt en is klaar om de komende twee jaar nieuwe stappen te maken.”

Voor komend seizoen staan inmiddels elf spelers onder contract. Dat zijn Marcell Pesti, Geoffrey van Gent, Craig Ireland, Dennis Borst, Niels de Vries, Luuk Hofhuis, Jesper Schut, Steven Ottevanger, Jaron Spiegelaar, Markus Held en Tieme de Jonge.