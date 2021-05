Middelbare scholen vanaf vandaag weer volledig open

De leerlingen en leraren van het Montessori vaklyceum zijn blij dat ze elkaar weer kunnen zien. Vanaf vandaag zijn de middelbare scholen namelijk weer volledig open.

Door de Coronapandemie hebben de middelbare scholieren een lange tijd (gedeeltelijk) online les moeten volgen. Deze online lessen kwam de motivatie van de leerlingen niet ten goede.

“Je merkte dat het geven van online les wel een beetje klaar was. Wat je ook probeerde het enthousiasme was bij de leerlingen weg” zegt gymdocent Mike Vlietstra.

Ook de leerlingen zelf merkten dat de focus er niet was tijdens de online lessen vertelt leerling Ahmed Elkhier. “Je hebt vier uur achter elkaar les, dan heb je pauze en ga je even 5 minuten slapen. Alleen toen ben ik in slaap gevallen en werd ik pas wakker toen alle leerlingen behalve mijn leraar al uit de les waren.”