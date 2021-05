Middelbare scholen vanaf 31 mei weer volledig open, wel twee keer in de week zelftesten

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Middelbare scholen gaan vanaf 31 mei weer volledig open. Dat heeft demissionair minister Arie Slob (ChristenUnie) van Onderwijs zaterdag bekendgemaakt.

In Den Haag vond zaterdag een coronaoverleg plaats op het Catshuis. Het demissionaire kabinet had aan het Outbreak Management Team, het OMT, advies gevraagd of de anderhalve meter maatregel ook kan vervallen op scholen. Het OMT heeft daar positief op geadviseerd omdat de besmettingscijfers de afgelopen weken flink verbeterd zijn. Wel is besloten dat leerlingen twee keer per week een zelftest moeten doen. Ook moeten ze afstand houden tot docenten en overig onderwijzend personeel. Daarnaast blijft de mondkapjesplicht.

De middelbare scholen zijn sinds maart gedeeltelijk open. Scholieren krijgen minimaal één dag per week fysiek onderwijs, op de overige dagen wordt het onderwijs online aangeboden. De minister maakte voorts bekend dat op 7 juni alle scholen weer open moeten zijn.

Vakbond AOb liet onlangs weten niets in het plan te zien. Dit omdat veel leraren nog niet, of slechts deel, gevaccineerd zijn. Vakbond CNV liet weten het onverantwoord te vinden. Zij vinden het niet goed om in de laatste weken voor de zomervakantie zo’n ‘groot organisatorisch risico’ te nemen.